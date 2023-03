Journée Portes ouvertes au Conservatoire de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conservatoire de Toulouse presse une journée Portes Ouvertes ce samedi 1er avril.

Depuis 10 ans, le Conservatoire à rayonnement régional Xavier Darasse ouvre ses portes aux Toulousains durant une journée entière. L’occasion de découvrir ce qui se passe entre ses murs et pourquoi pas, de susciter des vocations. On peut assister à des cours de danse et de musique, à des concerts d’ensembles, écouter la Maîtrise de Toulouse… On peut aussi essayer un instrument : de l’alto au violoncelle en passant par le saxophone ou la harpe, les ateliers découverte sont ouverts de 14h30 à 16h30 sur le site Larrey. Egalement, un atelier chant et un électroacoustique.

Ce moment de partage et de découverte de l’établissement permet d’aller à la rencontre de tous ses enseignements et de découvrir la centaine d’événements qui rythment la saison du Conservatoire : concerts, spectacles, ateliers, master-class…

Durant cette journée placée sous le signe de la convivialité, le public a la possibilité s’il le souhaite d’ échanger avec les équipes pédagogique et administrative, de visiter la médiathèque, et de s’informer sur les divers cursus (musique, danse, théâtre).