Exposition de dessins de presse « ça chauffe pour la planète » à Toulouse !

A partir du 19 septembre 2020, l’espace EDF Bazacle à Toulouse accueille sa nouvelle grande exposition « ça chauffe pour la planète », une exposition de dessins de presse.

30 dessins de presse du monde entier pour tirer la sonnette d’alarme sur l’état de notre planète ! Cette exposition, qui contient notamment des dessins de Chappatte (Suisse), Tignous ou Plantu (France), nous fait découvrir les risques liés à la pollution, l’intérêt des énergies renouvelables ou les conséquences du changement climatique. Sept thématiques sont à découvrir autour la biodiversité, l’eau, la santé, l’agroalimentaire… Notre planète, et avec elle, toutes les espèces vivantes, sont en réel danger. L’urgence écologique est telle que nous ne pouvons plus l’ignorer.

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur la hausse des températures qui, au-delà de +1,5°C, aura de lourdes conséquences sur l’avenir des espèces et l’écosystème. Vagues de chaleur inédites, sécheresses, fonte des glaciers, montée des eaux, multiplication de catastrophes naturelles… le réchauffement climatique est le défi majeur de notre génération et de celles à venir. C’est pourquoi EDF Hydro Sud-Ouest et l’Association Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs et dessinatrices de presse résolument engagés dans la lutte pour l’environnement, offrent cette exposition au public à l’espace EDF Bazacle.

L’exposition a été conçue avec le soutien de l’Ambassade de France en Andorre où elle avait été présentée en 2019 au musée de l’électricité FEDA d’Andorre-la-Vieille. Elle fait aussi écho au livre du même titre, paru aux éditions Gallimard le 8 mars 2018 et préfacé par Yann Arthus-Bertrand.

du 19 septembre 2020 au 29 août 2021

Entrée gratuite

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Espace EDF Bazacle – 11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse