Vidéo : Lombre présente le titre « Espoir noir »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A quelques jours de son premier EP, Lombre nous dévoile les images du clip « Espoir noir » réalisé par Jérémie Brivet.

Après trois premiers singles qui n’ont pas manqué de souligner sa montée en puissance, comme sa ferme volonté d’intégrer cette nouvelle génération de la chanson française décomplexée et adepte de sonorités urbaines, Lombre met son dernier single ‘Espoir Noir’ en images.

« Espoir Noir » est un hymne à la force collective, une ode à l‘espoir qui tombe à pic alors que la vie tente tant bien que mal de se conjuguer de nouveau au futur.

Dans ce clip, le réalisateur et l’artiste raconte l’histoire de Joshua. Alors qu’il répète sa chorégraphie, Joshua sort de scène envahie par la douleur. Son genou a lâché. Commence alors pour ce professionnel un chemin de croix durant lequel, à force de soutien, d’amour, d’abnégation, et de rééducation, il saura trouver toute l’énergie nécessaire pour enfin renouer avec sa passion

« lL s’agit dune histoire vraie : Joshua, l’acteur principal, y joue son histoire et je trouve que ça se ressent vraiment. J’espère que vous serez tout autant touchés que je l’ai été. Ce clip me parle car, ayant moi aussi fait de la danse durant plusieurs années, j’avais à cœur de mettre en avant cet art tellement riche et magnifique. Vous verrez que beaucoup d’images sont basées sur les lignes de corps, à la fois pour montrer le boulot acharné d’un danseur, mais aussi pour souligner l’intensité des intentions » nous explique Lombre.

Un clip incroyable comme la musique de Lombre avec toujours une touche une touche d’espoir. Car chez Lombre, dans l’obscurité la lumière !

Le premier EP de l’artiste, La Lumière noir, sera disponible à partir du 10 septembre prochain. Et, il est merveilleux !