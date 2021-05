En juin, le beau programme du ThéâtredelaCité de Toulouse

Partager Facebook

Le ThéâtredelaCité continue de nous dévoiler une belle programmation jusqu’au mois de juillet. Et pour tous les gouts !

De retour depuis quelques semaines, le ThéâtredelaCité continue de nous dévoiler une programmation avant l’été. En juin, le public aura le droit à 6 spectacles, dont 3 nouveautés avec du théâtre et de la danse, drôle et sensible, répertoire ou nouvelles écritures, intime et grandiose…bref, de jolies moments !

Dans l’ordre, on pourra voir Phèdre ! du 5 au 7 juin, Insoutenables longues étreintes du 5 au 9 juin, Étreinte(S) du 11 au 12 juin, ‘UWRUBBA du 12 au 13 juin, Mon prof est un troll la semaine du 14 juin, Beaucoup de bruit pour rien du 16 au 18 juin, et EC[H]OS du 29 juin au 2 juillet.

La programmation se terminera avec Le Tartuffe de Molière du 11 au 21 juillet 2021.

Pour cette série d’événements, un prix unique de 12 euros (8euros en tarif réduit) pour profiter de jolies moments.

Infos et réservations : theatre-cite.com