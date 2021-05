Chilla en concert le 28 octobre au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

La rappeuse Chilla sera en concert le 28 octobre 2021 au Metronum de Toulouse.

Chilla est une rappeuse pas comme les autres. Engagée, surprenante, libre, elle n’a pas peur de chanter ce que d’autres n’osent pas murmurer. Passionnée par le chant et la musique, son parcours n’a rien d’académique et elle a su s’imposer sur la scène rap française en quelques années. Après s’être fait repérer par les rappeurs Big Flo et Oli, puis par le producteur influent Tefa, elle multiplie les collaborations (Kery James, Fianso…). Avec son projet Karma, elle affirme déjà une grande qualité d’écriture et des prises de position féministes fortes.

Son premier album MŪN sorti en 2019 témoigne d’une personnalité complexe, tiraillée entre des sentiments et des attitudes contradictoires. Véritable acte de naissance d’une rappeuse conçue pour durer, Chilla dévoile dans cet album ses différentes facettes, à la fois hyper sensible et intransigeante, féminine et virile, mélancolique et brute, timide et engagée.

Actuellement en studio pour finaliser son nouvel album, Chilla devrait nous dévoiler un premier extrait d’ici l’été 2021.

Réservations : www.bleucitron.net