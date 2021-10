En images. Retour sur le succès de la Marche des Fiertés 2021

Partager Facebook

Samedi 9 octobre, la Marche des Fiertés a été un énorme succès sous le soleil du centre ville de Toulouse. Entre 12 000 et 35 000 personnes ont rejoint la fête.

La 26e Marche des Fiertés s’est déroule parfaitement après de longues semaines de polémiques autour de son organisations. Après deux ans d’absence les toulousains étaient bel et bien présents dans la rue ou sur les chars du défilé. Preuve en est les quelques photos prises par différents acteurs. 35 000 personnes étaient là selon les organisateurs Pride Toulouse, et près de 12 000 selon la Préfecture. Retour en images grâce à Toulouse FM et la ville de Toulouse.