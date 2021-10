La Marché des Fiertés, c’est bien ce samedi à Toulouse !

Partager Facebook

Excellente nouvelle ! Reportée au Printemps dernier à cause de la crise sanitaire, puis mis à l’écart du Centre ville pendant un moment, la 26e Marche des Fiertés aura bien lieu ce samedi 9 octobre au coeur de Toulouse.

Ce fut le feuilleton de cette rentrée. Après de longues semaines d’incertitude quant à la tenue de la Marche des Fiertés, la 26e édition prend rendez-vous dans les rues de Toulouse ce samedi. Depuis trois semaines, on pensait que pour la première fois un tel événement pouvait être annulé après la décision du Préfet de le relocaliser. Les services de l’Etat pour des raisons de « sécurité publique et sanitaire » proposaient une manifestation sur les boulevards toulousains.

Les associations se sont dressés contre ce projet et plus de 13 000 personnes ont signé la pétition pour maintenir l’événement là où il doit être : au coeur de la ville rose. Le préfet a finalement lâché pour le bonheur de tous.

Bonne nouvelle donc, la Marché des Fiertés aura bien lieu ce samedi dans Toulouse avec plus de 15 000 personnes attendues. Depuis 2016, le collectif Pride Toulouse coordonne le festival et la Marche des Fiertés et propose une journée festive, haute en couleurs, placée sous le signe de la joie et de la tolérance.

PROGRAMME OFFICIEL :

# HORAIRES :

* 10h00 – 17h00 : Village associatif place du Capitole

* 11h00 – 13h00 : Emission de radio Et Alors ?! en direct avec Radio Occitania

* 13h00 – 14h00 : Prises de parole associatives

* 14h00 – 14h30 : Set en live de Fiorella FR

14h30 : Lancement officiel de la Marche des Fiertés depuis la place du Capitole

# PARCOURS DE LA MARCHE :

Place du Capitole, rue Lafayette, rue Alsace Lorraine, boulevard de Strasbourg, boulevard Carnot, monument aux morts, rue de Metz, rue Alsace-Lorraine jusqu’à square Charles-de-Gaulle (fin de la marche) – Les véhicules stoppent leur musique et évacuent rue Alsace Lorraine

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/pride.tlse.officiel/