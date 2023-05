En 2024, Calogero en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le chanteur Calogero signe son grand retour sur scène avec son « A.M.O.U.R Tour » au Zénith Toulouse Métropole le 26 janvier 2024.

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR ! L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels !

La tournée prendra place début 2024 avec notamment une date à Toulouse le 26 janvier 2024 avec un concert à Paris La Défense Arena le samedi 9 mars 2024.

Réservations :

Prévente le lundi 22 mai 10h sur calogero.fr

En vente à partir du mardi 23 mai 10h sur box.fr