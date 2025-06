Montauban en Scènes 2025 : Lamomali, Synapson et Ferdi Clôturent en Beauté les 10 Ans du Festival !

Partager Facebook

Montauban, le Festival Montauban en Scènes s’apprête à tirer sa révérence avec une journée de clôture exceptionnelle ce dimanche 22 juin 2025 au Jardin des Plantes. Après quatre jours de concerts mémorables, cette 10ème édition anniversaire s’achèvera en beauté avec une programmation éclectique et festive !

Depuis une décennie, Montauban en Scènes s’est imposé comme l’un des rendez-vous musicaux les plus appréciés de l’été dans la région. Le festival est reconnu pour son ambiance unique en plein air et sa capacité à rassembler des talents variés, offrant des moments de partage et de découverte inoubliables. Cette édition anniversaire a tenu toutes ses promesses, et ce dernier jour ne fera pas exception.

Pour ce final en apothéose, le festival a concocté un programme qui promet de ravir tous les publics, mêlant sonorités du monde, électro et découvertes :

Ce Dimanche 22 Juin 2025, la Scène Accueille :

LAMOMALI : Ce projet musical unique, porté par des artistes de renom, vous transportera dans un voyage sonore teinté de sonorités africaines et de mélodies envoûtantes. Une invitation à la danse et à l’évasion pour un début de soirée ensoleillé.

SYNAPSON : Le duo électro français, célèbre pour ses sets dynamiques et ses collaborations percutantes, fera vibrer le Jardin des Plantes. Attendez-vous à une ambiance survoltée, idéale pour clôturer le festival sur des notes festives et entraînantes.

FERDI : L'artiste ouvrira cette dernière journée, offrant une introduction musicale captivante à l'apothéose qui suivra. Une belle opportunité de découvrir son univers avant les têtes d'affiche.

Montauban en Scènes est bien plus qu’un festival, c’est une célébration de la musique et du vivre-ensemble, marquant avec éclat le début de l’été.

Infos Pratiques :

Date : du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025

Lieu : Jardin des Plantes, Montauban

Tarifs :

à partir de 39€

Réservations :

Jardin des Plantes