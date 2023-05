Près de Toulouse, l’Ephémère Guinguette ouvre sa saison en juin !

Partager Facebook

L’Ephémère Guinguette de Lacroix Falgarde rallume ses lampions vendredi 9 juin à partir de 17h. Le groupe Deli Zirzop, musiques turques et balkaniques, aura le plaisir d’ouvrir le bal de cette nouvelle saison !

L’Ephémère Guinguette est un lieu associatif et auto-financé qui amorce cette année sa douzième saison. Au coeur de cette guinguette, nous construisons chaque année une piste de danse aussi verte que l’herbe printanière pour partager le plaisir de la danse avec les groupes programmés. Les dimanches à 18h30, ce sont des concerts plus intimistes qui viennent enchanter les fins de journées estivales.

Au programme de cette belle saison à venir, du mambo, du swing, des musiques brésiliennes, un maître de la kora, une « accordéonistade », une chorale un tantinet déjantée, un bal à facette, un funky soul train, du trad actuel italien… Et bien plus encore !! Pas moins de 32 concerts sont prévus lors de 11 week-end d’ouverture, il y en aura donc pour tous les goûts et toutes les oreilles !

Et qui dit guinguette, dit restauration avec le restaurant itinérant Le Verdoyant Éphémère. A la buvette vous serez accueillis par toute l’équipe bénévoles et salarié.es, le tout à l’ombre des grands chênes en bord d’Ariège.

Une nouveauté depuis l’année dernière : la guinguette propose des cours de danse, du swing, de la samba, du lindy hop, bachata, salsa, etc … les dimanches après-midi de 15h à 16h, le tout en participation libre et solidaire.

L’Ephémère Guinguette et le restaurant Le Verdoyant Ephémère vous accueillent les vendredis, samedis et dimanches du 9 juin au 3 septembre (fermeture du 31 juillet au 17 août).

Toute la programmation et les infos pratiques : https://www.lephemereguinguette.com