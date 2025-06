« Le Cri » : Un Voyage Vocal et Humaniste au Bijou les 1er et 2 Juillet !

Toulouse, préparez-vous à une expérience vocale envoûtante ! Le Bijou aura le plaisir d’accueillir « Le Cri » – chœur a cappella – pour deux soirées exceptionnelles les mardi 1er et mercredi 2 juillet 2025 à 21h00. Un concert qui promet de vous transporter aux quatre coins du monde, porté par la seule force des voix.

Depuis plus de 20 ans, sous la direction éclairée de Bruno Coffineau, « Le Cri » explore et chante un répertoire de chants du monde, a cappella. Leur musique puise dans une tradition séculaire de chants populaires qui accompagnent le travail des hommes, content les mille et une facettes de l’amour, libèrent l’âme et ont le pouvoir de guérir les maux.

Attendez-vous à un spectacle où la pêche, le rythme, les couleurs vocales, l’inclusion et la bonne humeur seront au rendez-vous. Quarante choristes enjoué·e·s vous inviteront à un voyage musical vibrant, explorant les sonorités et les émotions de cultures diverses.

« Le Cri », c’est une harmonie de voix qui célèbre la richesse de l’humanité à travers le chant. Chaque morceau est une invitation à la découverte, une parenthèse enchantée où la puissance du collectif se met au service de l’émotion pure.

Ne manquez pas ces deux soirées uniques au Bijou pour vous laisser emporter par la beauté et la générosité de ce chœur a cappella !

Infos Pratiques :

Date : mardi 1er et mercredi 2 juillet 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : 10€

Réservations :

Le Bijou