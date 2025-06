Naruto Shippuden Symphonic Experience : L’Épopée Ninja en Ciné-Concert au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à plonger au cœur du monde ninja ! Le Zénith Toulouse Métropole accueillera le spectaculaire « Naruto Shippuden Symphonic Experience (Part I) » le jeudi 2 octobre 2025 à 21h00. Après un succès retentissant en France et en Europe, cette nouvelle expérience immersive arrive enfin dans la Ville Rose !

UN POUR TOUS PRODUCTIONS, en collaboration avec MEDIATOON LICENSING, vous invite à découvrir la suite des aventures de Naruto Uzumaki d’une manière totalement inédite. Ce spectacle musical et visuel, présenté en exclusivité mondiale à Paris fin 2024, promet une soirée inoubliable pour tous les fans.

Pendant près de trois heures, les musiciens de l’orchestre UN POUR TOUS interpréteront en direct les plus grands airs de l’anime, ainsi que les Openings et Endings les plus célèbres. Le tout sera synchronisé avec la projection, sur un écran géant, d’un montage original en version originale sous-titrée (VOST) retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de Naruto Shippuden.

C’est une occasion unique de revivre les combats épiques, les moments d’émotion intense et les évolutions de vos personnages préférés avec la puissance d’un orchestre symphonique. Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous souhaitiez découvrir la saga sous un nouveau jour, cette « Symphonic Experience » est conçue pour vous transporter dans l’univers fascinant de Naruto.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel au Zénith, qui promet de faire vibrer les cordes de votre âme de ninja !

Infos Pratiques :

Date : Jeudi 2 octobre 2025 à 21h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 72€

– Catégorie 2 : 65€

– Catégorie 3 : 49€

– Catégorie 4 : 34€

Réservations :

Bleu Citron

Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à activer votre Chakra !