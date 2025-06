Montauban en Scènes 2025 : De La Soul en Tête d’Affiche pour une Soirée Vendredi Incontournable !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Montauban, le Festival Montauban en Scènes poursuit sa 10ème édition anniversaire ce vendredi 20 juin 2025 au Jardin des Plantes ! Après une ouverture remarquée, préparez-vous à une soirée exceptionnelle placée sous le signe du hip-hop légendaire et des talents actuels.

Le Festival Montauban en Scènes, qui célèbre une décennie de succès, s’est imposé comme un événement estival majeur. Offrant une programmation éclectique et une ambiance unique en plein air, il continue de ravir les passionnés de musique et les curieux. Cette 10ème édition promet de tenir toutes ses promesses avec des moments de partage et de découverte.

Pour cette soirée du vendredi, le festival a concocté un plateau artistique qui fera vibrer le Jardin des Plantes :

Ce Vendredi 20 Juin 2025, la Scène Accueille :

DE LA SOUL : Les légendaires pionniers du hip-hop américain seront la tête d’affiche de cette soirée. Attendez-vous à un set emblématique, revisitant leurs classiques indémodables qui ont marqué plusieurs générations par leur originalité et leur flow inimitable. Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de la culture hip-hop !

: Les légendaires pionniers du hip-hop américain seront la tête d’affiche de cette soirée. Attendez-vous à un set emblématique, revisitant leurs classiques indémodables qui ont marqué plusieurs générations par leur originalité et leur flow inimitable. Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de la culture hip-hop ! FEFE (FENIKSI) : L’artiste, connu pour son énergie scénique et ses textes poignants, apportera sa touche de soul, de pop et de hip-hop. Fefe (Feniksi) promet une performance captivante, mêlant émotion et rythme.

: L’artiste, connu pour son énergie scénique et ses textes poignants, apportera sa touche de soul, de pop et de hip-hop. Fefe (Feniksi) promet une performance captivante, mêlant émotion et rythme. ADE : L’artiste ouvrira cette soirée avec son univers musical singulier, invitant le public à une belle découverte en prélude aux performances qui suivront.

Montauban en Scènes est plus que jamais le rendez-vous de l’été où la musique est reine et la convivialité un art de vivre.

Infos Pratiques :

Date : du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025

Lieu : Jardin des Plantes, Montauban

Tarifs :

à partir de 39€

Réservations :

Jardin des Plantes