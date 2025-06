Montauban en Scènes 2025 : Jean-Louis Aubert en Tête d’Affiche pour la Fête de la Musique au Jardin des Plantes !

Partager Facebook

Montauban, la 10ème édition du Festival Montauban en Scènes promet une Fête de la Musique mémorable ! Ce samedi 21 juin 2025, le Jardin des Plantes vibrera au son d’artistes emblématiques et de talents à découvrir pour une soirée qui s’annonce inoubliable.

Le Festival Montauban en Scènes, qui célèbre une décennie d’existence, s’est solidement ancré comme l’un des rendez-vous estivaux majeurs de la région. Reconnu pour son ambiance conviviale et sa programmation éclectique en plein air, il continue d’attirer un public toujours plus nombreux. Cette 10ème édition est placée sous le signe de la célébration et des belles surprises.

Pour cette soirée particulière du 21 juin, coïncidant avec la Fête de la Musique, le festival a concocté un plateau artistique de choix, mêlant légendes et découvertes :

Ce Samedi 21 Juin 2025, la Scène Accueille :

JEAN-LOUIS AUBERT : L'icône du rock français, ancien leader de Téléphone, enflammera le Jardin des Plantes avec ses tubes intemporels et son énergie toujours intacte. Attendez-vous à un concert puissant, rempli d'émotion et de moments de communion avec le public.

EAGLE-EYE CHERRY : L'artiste suédois-américain, connu pour ses hits pop-rock entraînants, apportera une touche internationale à la soirée. Ses mélodies reconnaissables promettent de faire vibrer le public sous les étoiles montalbanaises.

FRANCK & DAMIEN : Ce duo ouvrira la soirée avec leur univers musical, offrant une belle mise en bouche avant les têtes d'affiche. Une occasion de découvrir leur talent et de commencer la fête en douceur.

Le Festival Montauban en Scènes est plus que jamais le rendez-vous où la passion de la musique et la convivialité estivale se rencontrent.

Infos Pratiques :

Date : du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025

Lieu : Jardin des Plantes, Montauban

Tarifs :

à partir de 39€

Réservations :

Jardin des Plantes