Du cinéma sous les étoiles à l’Envol des Pionniers

Quatre soirs, deux films à voir en famille à l’Envol des Pionniers à Toulouse !

Cet été, L’Envol des Pionniers ouvre en nocturne pour 4 dates à ne pas manquer . Profitez de la cour et découvrez un long-métrage la tête sous les étoiles. Au programme de ces séances, on pourra voir des films en lien avec ce lieu magique toulousain. Tout débutera le 26 juillet avec Donne Moi des Ailes (nouvelle diffusion le 9 aout) , puis Le Vent se lève le 2 aout et le 16 aout.

Plus d’infos : www.lenvol-des-pionniers.com