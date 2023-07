A Toulouse, passez un été au bord du Lac entre activités, concerts et cinéma

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Tout l’été, la ville de Toulouse propose des activités estivales autour du Lac de la Reynerie.

Avec les journées chaudes, un coin de fraicheur est recherché par les toulousains. Pour la 11e édition d’Un Eté au Bord du Lac, la ville rose propose programmation estivale totalement gratuite pour enfants, ados et adultes. Un air de vacances à deux pas du métro, qui marque l’ouverture de la nouvelle base nautique et de loisirs de la Reynerie le 12 juillet.

En effet, en plus des nombreuses activités chaque jour, on pourra voir quelques concerts suivis de quelques films comme Tout Puissant Tropical Orchestra ce jeudi, Street Soul Train (14 juillet), Kazbak suivi du film les Bad Guys (20 juillet), Enagua suivi du film Moonrise Kingdom (27 juillet), la compagnie Léto avec le spectacle « Pour Hêtre » (28 juillet), Risha et Thierry di Philippo suivi du film Hopper (3 aout), Ayoub Rahal suivi du film Alice au Pays des Merveilles (10 aout), Osmosis et Lorenzo Naccaroto (11 aout), MAN and the Maniacs (17 aout) , le spectacle La Gaarde (18 aout), Dar Diweh suivi du film King (24 aout) et le spectacle Metatopia ( 25 aout), Didier Dulieux et Fred Bambou avec le film Le Fils à Jo (31 aout) et enfin le 2 septembre, concert du Gimmick Five Syndicate avec le film le Stade sur l’épopée du Stade Toulousaine en 2021.

Enfin, le feu d’artifice aura lieu le 13 juillet comme chaque année au dessus du Lac !

Toutes les infos : https://metropole.toulouse.fr/