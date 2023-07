Une saison 2 pour la série sur le Stade Toulousain

Partager Facebook

Antoine Dupont Capitaine du Stade Toulousains dans la saison 2 du Stade sur Paramount +

Paramount + diffusera dès le 2 septembre la saison 2 de la série-documentaire Le Stade sur le parcours des Champions de FRANCE 2023.

Ce fut une saison incroyable avec au bout une demi finale de Champions Cup et un titre de Champion de France 2023. Pour revivre toutes les émotions de la saison 2022-2023, Paramount + a annoncé le la Saison 2 de sa série- documentaire LE STADE le 2 septembre en France et le 27 octobre sur tous les autres territoires.

Après le succès de la Saison 1, les fans de rugby et du Stade Toulousain pourront suivre le parcours des joueurs au cours de la saison 2022-2023 qui les mènera une nouvelle fois au titre suprême à l’issue d’une campagne sportive à rebondissements et d’une finale d’anthologie contre La Rochelle.

LE STADE est coproduit par Black Dynamite, filiale de Mediawan, par le Stade Toulousain et par Infront. Éric Hannezo, fondateur de Black Dynamite et créateur de la célèbre série Nouvelle École, est le producteur et Matthieu Vollaire réalisateur. Les auteurs sont Anne-Marie Le Solliec et Matthieu Vollaire. Les producteurs artistiques sont Jérome Bermyn et Anne- Sophie Hunault.

La docu-série exclusive s’inscrit dans la continuité de la saison 1 qui a suivi les joueurs du Stade Toulousain dans leur conquête historique d’un doublé Coupe d’Europe / Championnat de France. Pour sa deuxième saison, Le Stade promet un ascenseur émotionnel vertigineux – des affres du doute à la gloire retrouvée – et une immersion totale dans les coulisses du plus grand club du monde lors des 18 derniers mois.

On retrouve des joueurs du Stade Toulousain en plein doute, après une série de défaites inédite. Mais, à force de matchs d’anthologie aux scénarios improbables, le Stade Toulousain retrouve le chemin de la victoire, toujours porté par Ugo Mola, son entraîneur emblématique, et ses stars : Antoine Dupont, Romain Ntamack, Julien Marchand, Thomas Ramos… Des rugbymen hors norme.