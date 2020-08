Découvrez le beau maillot « Home » du Stade Toulousain 2020-2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Stade Toulousain et son équipementier Nike nous offrent un magnifique maillot « Home » (domicile) pour la saison avenir de Top 14.

Toulouse y retrouve ses couleurs rouges et noires dans un hommage magnifique au maillot champion de France lors de la saison 85-86 et un neuvième titre décroché face à Agen. Le Stade Toulousain prend aussi comme symbole la salle des Illustres du Capitole de Toulouse pour sa campagne et le slogan « L’ Illustre Jeu Stade Toulousain ».

Bref, le Stade Toulousain semble vouloir rendre hommage à son histoire cette saison, en espérant qu’elle soit historique avec à la clé un nouveau bouclier de Brennus dans ce joli maillot.