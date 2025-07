Matt Pokora Annonce l’ « ADRÉNALINE TOUR » au Zénith Toulouse Métropole en Décembre 2025 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Préparez-vous à une décharge d’énergie pure ! Après avoir enflammé les plus grandes salles de France et rassemblé plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée célébrant ses 20 ans de carrière, Matt Pokora est de retour en 2025 avec un tout nouveau spectacle : l’« ADRÉNALINE TOUR » !

Marquez vos calendriers : le rendez-vous est pris au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 19 décembre 2025 à 20h00.

Un Show Sensationnel et Une Scénographie Hors Norme

Matt Pokora, réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, ne cesse de repousser les limites de la mise en scène. Pour l’ « ADRÉNALINE TOUR », attendez-vous à un spectacle sensationnel, porté par une scénographie hors du commun conçue pour créer un moment de partage unique et intense avec le public.

Accompagné de ses talentueux danseurs et musiciens, Matt Pokora promet un show à couper le souffle dans un décor qui s’annonce spectaculaire. C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage, une véritable montée d’adrénaline qui ne vous lâchera pas de la soirée.

Si vous avez déjà assisté à l’une de ses représentations, vous savez que l’expérience est immersive et inoubliable. Et cette fois encore, une fois le spectacle terminé, vous n’aurez qu’une seule envie : recommencer !

Ne manquez pas l’occasion de vivre cette nouvelle aventure scénique avec Matt Pokora au Zénith. Préparez-vous à chanter, danser et vibrer au rythme de l’adrénaline !

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 05 Avril 2026 à 19h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie Or : 95€

– Catégorie 1 : 79€

– Catégorie 2 : 65€

– Catégorie 3 : 49€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr