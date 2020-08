Pas de saison automnale pour la Salle Nougaro à Toulouse

Partager Facebook

Reports de concerts, incertitudes, rebond de l’épidémie et impossibilité d’accueillir le public à jauge pleine, c’est à contre-cœur que la salle Nougaro se voit contrainte d’annuler sa programmation automnale. Rendez-vous donc en janvier 2021 !

En cette période d’incertitude liée au contexte sanitaire actuel, la salle Nougaro a pris la douloureuse décision de reporter à nouveau certains concerts programmés en début de saison sur l’année 2021. D’une part plusieurs de concerts étant complets, il était impossible d’accueillir la totalité du public dans ce contexte sanitaire, d’autre part, certains artistes ont également été contraints de reporter leur tournée sur 2021. Par respect du public, des artistes et sans nouvelles mesures autorisant à ouvrir à jauge pleine, ces reports apparaissent comme la solution la plus appropriée.

Sont concernés par ces reports :

– Art Mengo : reporté au lundi 11 janvier 2021

– Alba Molina : reporté au mercredi 10 février 2021

– Melingo : reporté au mardi 13 avril 2021

– Bazbaz : reporté au vendredi 16 avril 2021

– Pablo Mira : reporté au lundi 22 mars 2021

– M. Fraize : reporté au mardi 30 mars 2021

– Sarah McCoy : reporté au jeudi 29 avril 2021

– Moon Hooch : reporté au vendredi 7 mai 2021

En attendant de retrouver son public dès janvier prochain, la salle Nougaro a tout de même concoctée une programmation qui comme à son habitude se veut riche, variée et colorée comme le démontre son affiche, signée par un jeune artiste toulousain, Julien Guinet.

L’affiche de 2021 sera partagée :

– entre reports de concerts de la précédente saison avec notamment :

L’émotion du slameur Govrache, l’excellence nonchalante de Bazbaz, la mélancolie de Sarah McCoy en formule trio, la voix envoûtante de la flamenca Alba Molina, l’énergique et rayonnante joueuse de kora Sona Jobarteh, la poésie d’Art Mengo, le groove funky d’Electro Deluxe

– et spectacles issus de cette nouvelle programmation :

La pop-rock de La Maison Tellier, le son sauvage et cosmique du saxophoniste Guillaume Perret en quartet , l’inclassable chanteur et pianiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé, les mélanges de cultures et de styles de Guillaume Lopez, la voix de Rosemary Standley et la violoncelliste Dom La Nena du duo Birds on a wire, la revisite rafraîchissante des musiques des Balkans de l’Amsterdam Klezmer Band, l’inventive trompettiste Airelle Besson en quartet, l’insolence du chanteur Sanseverino en solo pour un hommage à François Beranger, l’improbable rencontre entre le groupe jazz manouche Les doigts de l’homme et la chanteuse Amélie-les-Crayons , le génie du n’goni Abou Diarra, la soul puissante et spirituelle d’Awa Ly et les sons vaudous du Benin International Musical !

Sans oublier les collaborations avec les fidèles partenaires, le Printemps du Rire, Odyssud spectacles, la Cie du Grenier de Toulouse et la Cie Cœur et jardin.

De l’activité quand même

L’activité de la salle Nougaro ne se sera pas pour autant à l’arrêt cet automne. La salle mettra à disposition ces murs pour des résidences d’artistes, permettant à des groupes, principalement locaux, de travailler leurs nouveaux spectacles.

À commencer par Marie Sigal et ses musiciens qui investiront les lieux du 7 au 11 septembre. Les informations sur ces résidences seront à retrouver prochainement sur www.sallenougaro.com .