Coupe de France : Le FENIX Toulouse se qualifie pour les 8e !

Pour son premier match officiel de la saison, le FENIX Toulouse s’est qualifié pour les 8e finale de la Coupe de France face à l’équipe de Proligue Angers (31-35).

Terminés les matchs de préparation, le FENIX a lancé parfaitement sa saison 2023-2024 avec une qualification en Coupe de France. A Angers, les toulousains ont tenu leur rang face à une équipe de Proligue. Ce ne fut pas une partie à sens unique pour autant. Les locaux font la course en tête en début de rencontre comptant même trois buts d’avance. Toulouse connait ce genre de match, et prend les choses à son rythme pour recoller et tourner à la pause avec 5 buts d’avance.

En Coupe de France, une telle avance peut vite fondre. Angers ressort des vestiaires avec de l’envie, et se rapproche à un but des toulousains (18-19, 40e). Encore une fois, pas de doute au FENIX, et l’écart se recrée jusqu’au bout de cette rencontre (31-35)

Avec ce résultat, le FENIX Toulouse file en 8e de finale de la Coupe de France avant de débuter le championnat le 9 septembre prochain avec la réception de Dunkerque.