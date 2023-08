Bande Annonce du film Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver

Partager Facebook

Le réalisateur Michael Mann revient en forme avec la première bande-annonce impressionnante du film « Ferrari » avec Adam Driver dans le rôle d’Enzo Ferrari.

Projeté en avant-première à la Mostra de Venise, le film Ferrari s’offre un premier teaser puissant où on reconnait la patte du réalisateur Michael Mann ( Heat, Révélation, Ali). Une seule phrase, mais des bruits de moteurs et une ambiance exaltante pour cette histoire autour d’Enzo Ferrari interprété par Adam Driver.

Le film évoque de l’été 1957, où l’ancien pilote automobile Enzo Ferrari est en crise. La faillite traque l’entreprise que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien, dix ans plus tôt. Leur mariage tempétueux lutte avec le deuil d’un fils (Dino) et la reconnaissance d’un autre (Piero). Il décide de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course – 1 000 miles à travers l’Italie, l’emblématique Mille Miglia.

Le film sortira sur les écrans américains le 25 décembre et en France, malheureusement pas de sortie au cinéma, mais une date, non précisé, durant l’année 2024 sur Prime Video.