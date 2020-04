Coronavirus : Quels pourraient être les festivals annulés ou reportés à Toulouse et en Occitanie cet été ?

Après les annonces du Président de la République, quels sont les festivals de l’été prévus à Toulouse et dans la région Occitanie qui pourraient être annulés ou reportés?

Quels festivals seront annulés ou reportés cet été à Toulouse mais aussi en Occitanie après l’annonce du Président de la République d’interdire les festivals et rassemblements avec un public nombreux? Pour l’instant, peu d’annulation ont été faites par les organisateurs, mais nombreux sont nos rendez-vous préférés sur la sellette !

Toulouse connait son lot de festival chaque année dans une période allant du mois de mai à juillet voir août. Avec les annonces présidentielles de lundi soir, reste à savoir quels seront les festivals qui pourraient ne pas avoir lieu cet été dans la ville rose. Et en Occitanie.

Sans oublier aussi, que des artistes sont à leur tour confinés aux quatre coins du monde. Reste à savoir aussi qui pourrait venir dans les gros festivals.

Pour l’instant, aucun d’entre eux n’a communiqué ( à part les Déferlantes à Argèles sur Mer). Tout ce qu’on sait , c’est que des annulations sont à prévoir et que l’économie du monde du spectacle va en prendre un coup énorme. D’autant plus que les festivals doivent décider si les billet seront remboursés ou possiblement reportés pour l’année suivante. Une solution adoptée par le Festival les Déferlantes notamment. En attendant des confirmations officielles, notamment sur les modalités de report ou de remboursement des billets, il vaut mieux conserver ses billets.

Pour tous les festivals annulés, c’est des difficultés financières qui s’annoncent. Une festival est un équilibre complexe et aucun d’entre eux n’a connu une telle situation. Il y a eu des annulations en raison de la météo voir des mouvements sociaux. Jamais une telle crise n’a été connue pour les festivals. Combien pourront s’en relever ?

Les festivals à Toulouse

On peut se douter que le Festival RIO LOCO 2020, qui doit avoir lieu du 17 au 21 juin prochain à la Prairie des Filtres, devrait être annulé. Les organisateurs n’ont pas encore communiqué sur le festival cette année. L’an dernier, 60 000 spectateurs s’étaient donné rendez-vous pour fêter les 25 ans. Une annonce officielle devrait être faite prochainement.

La Teuf de Toulouse n’aura pas lieu…on le sait depuis quelques semaines déjà. Le Festival devait avoir lieu du 11 au 13 juin 2020 au Palais des Sports de Toulouse. La TEUF ou Toulouse Electic Urban Festival, organisée par Les Chevaliers du Fiel et Olympia Prod devait réunir le duo toulousain, Romeo Elvis, Gad Elmaleh, Plein Phare, Bon Entendeur ou encore Youssoupha entre autres sur trois soirées. (https://www.toulouseblog.fr/festival-la-teuf-de-toulouse-annulee/)

Quid du Weekend des Curiosités 2020. Pour l’instant aucune annonce n’a été faite du côté du Festival mais prévu du 5 au 7 juin 2020 au Bikini, il entre dans les annulations proposées par Emmanuel Macron lundi soir. Seulement voilà, le festival se jouant dans une salle avec une petite jauge, en comparaison aux grands festivals, est ce qu’il pourrait avoir lieu ? Est ce qu’un report pour plus tard dans l’année est possible?

Même question pour le Festival les Siestes Electroniques qui doit avoir lieu du 25 au 28 juin 2020 à Toulouse. La 19e édition semble compromise même si nous ignorons encore son annulation ou non. (https://www.facebook.com/lessiesteselectroniques/)

Le FEstival Baï Baï doit toujours avoir lieu à Pinsaguel

Enfin, le festival Baï Baï, une première édition proposée par Pedro Booking et Boussole Records au Château des Confluences de Pinsaguel, est soumise aussi aux annulations demandées par le Président de la République. Le Festival doit avoir lieu du 10 au 12 juillet. Aucune nouvelle pour le moment mais en cas d’annulation c ‘est un coup dur pour ce nouveau né.

La Mairie de Toulouse n’a pas non plus communiqué sur une possible annulation du concert traditionnel du 14 juillet à Toulouse.

Et dans le reste de la région ?



Parmi les gros festivals en dehors de Toulouse, on sait déjà que le Festival Montauban en scènes n’aura pas lieu : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-de-montauban-en-scenes-2020-annule/

Ainsi que le festival Garorock 2020 à Marmandes : https://www.toulouseblog.fr/coronavirus-pas-de-festival-garorock-cette-annee-a-marmande/

Les Voix de Moissac, prévues du 13 au 21 juin, sont annulées mais les organisateurs espèrent reprogrammer quelques dates à l’automne ( https://www.moissac-culture.fr/festival/le-programme-du-festival-2/)

Le festival Grain de Sel à Castelsarrasin semble aussi prendre la direction d’une annulation car il doit avoir lieu du 15 au 17 mai prochain : https://www.facebook.com/festivalgraindesel

Le Festival Welcome in Tziganie à Seissan Gers n’aura pas lieu du 24 au 26 avril prochain. (https://www.facebook.com/lairdesbalkans/)

Le Festival Pause Guitare devrait, possiblement, avoir droit à une annulation vu que ces dates ont lieu du 7 au 12 juillet 2020 à Albi. Dans la Dépêche, le directeur artistique du festival avait donné son opinion : https://www.ladepeche.fr/2020/04/10/pause-guitare-aura-t-il-lieu,8840713.php

Le festival Les déferlantes prévue du 8 au 11 juillet 2020 à Argeles sur mer n’aura pas lieu. Tout comme le festival Live au Campo prévu pour fin juillet.

Par ailleurs, Electrobeach au Bacarès ou encore la Voix des femmes à Maury avaient déjà été annulés.

De son côté le festival de Carcassonne est en partie annulé. Toutes les dates avant le 15 juillet sont annulées mais restent pour l’instant les dates de Zazie, Dido, Matt Pokora, Deep Purple ou encore Alain Souchon et Francis Cabrel. (https://www.festivaldecarcassonne.fr/)

Toulouseblog ne manquera pas de mettre à jour les dernières informations concernant les festivals.