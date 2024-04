4 toulousains en demi-finale du Tremplin Rose Festival !

Partager Facebook

Ce 24 avril, au Metronum de Toulouse, 4 toulousains seront en demi-finale du Tremplin Rose Festival avec l’objectif d’une finale au Bikini en mai prochain.

Annoncé le mois dernier, le Tremplin du Rose Festival est de nouveau à la recherche des artistes de demain en Occitanie. À la clé : une programmation sur la grande scène du Rose, devant plus de 31 000 festivalier·es ! Mais aussi un cashprize, un accompagnement en résidence et une programmation sur des festivals étrangers. De plus, et c’est la nouveauté de l’année, les lauréat·es et finalistes seront invité·es à prendre part à l’Académie. Elle propose 3 « camps » de deux journées de formation intensive jusqu’en décembre : ateliers pratiques, masterclasses, et des rencontres pour élargir son réseau.

Leur mission sur cette demi-finale ? Performer devant un jury de professionnel·les pour accéder à la finale au Bikini (Toulouse) le 15 mai !

A Toulouse, on pourra voir Blue Jay, Chloëmoi, Nikki et Visceral. Rendez-vous au Metronum ce mercredi 24 avril.

Plus d’infos : rosefestival.fr