Les Pépites du Métronum avec Tip Stevens et Ceylon

Le Métronum de Toulouse propose une nouvelle soirée avec de jeunes talents ce vendredi 26 avril. Rendez-vous avec les Pépites Tip Stevens et Ceylon.

Tip Stevens, chanteur et compositeur mais aussi multi-instrumentiste, se présente souvent comme un éternel touche à tout. Après plusieurs années à jouer à travers la France dans ses différents projets ou à produire d’autres artistes, il lance finalement son projet solo en 2020 avec un concept simple : présenter une multitude d’EPs portant chacun le nom d’un animal totem. En mai 2023 il sortait les griffes avec son nouvel EP “Bengal”, son opus le plus rock jusqu’à présent. Et le voilà donc au Metronum ce vendredi.

CEYLON compose une musique instinctive et énergique sur laquelle les mots fusent au rythme des cordes et autres oiseaux. Auréolés d’une vibrante synergie de groupe, iels s’aventurent dans des paysages cosmopolites, entre Indie Rock et Chanson. Lorsqu’on observe CEYLON, on pense au lyrisme de Radiohead, au franc-parler de Bonnie Banane et à la sensualité de Flavien Berger. Sur scène, CEYLON est le son et la musique d’un groupe de cinq personnes, portés par le message et les mots de deux voix.

Réservations : https://lemetronum.fr/