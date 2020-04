Le Festival de Montauban en Scènes 2020 annulé

Partager Facebook

Suite aux annonces du Président de la République, lundi soir, concernant notamment les festivals de l’été, Montauban en Scènes 2020 est annulé.

Dans une allocution à la télévision ce lundi soir, le Président de la République Emmanuel Macron a pris de nouvelles décisions pour lutter contre le Coronavirus COVID 19. En plus d’un confinement allant jusqu’au 11 mai prochain, on a appris hier soir que les Festivals d’été n’auront pas lieu jusqu’à la mi juillet. Beaucoup d’entre eux vont communiquer dans les premiers jours mais c’est Montauban en Scène 2020 qui a annoncé son annulation le plus rapidement.

Prévu du 25 au 28 juin 2020, Montauban en scène devait recevoir des artistes comme Vitaa& Slimane, Soprano, Iam, Boulevard des Airs, Ayo ou encore Keziah Jones. Une bien triste nouvelle pour un monde de la musique déjà en crise depuis la fermeture des salles.

Les organisateurs reviendront très rapidement vers le public pour annoncer les modalités de remboursements.

Le site du festival : www.montauban-en-scenes.fr/billetterie