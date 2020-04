Le départ du Tour de France 2020 fin août ?

Partager Facebook

Ce mercredi, le Tour de France 2020 connaitra son sort : certainement un départ le 29 août prochain.

Dans un contexte de crise sanitaire et de confinement, l’UCI et les représentants du peloton vont se réunir ce mercredi pour décider d’un nouveau calendrier et annoncer le report du Tour de France 2020. Initialement prévu le 27 juin, le départ de la grande Boucle devrait avoir lieu le 29 aout prochain depuis Nice pour une arrivée le 20 septembre à Paris.

Les organisateurs préféreraient un report du Tour qu’une édition à huis clos. Après le dernier discours d’Emmanuel Macron évoquant l’interdiction de grands rassemblements jusqu’à mi juillet, ces dates de report semblent les plus probables.