Wolfmother débarque en juillet à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est l’un des rendez-vous de l’été à Toulouse ! Wolfmother sera en concert au Bikini le 4 juillet prochain.

Venu tout droit d’Australie, Wolfmother se forme en 2000 à Sidney. Emmené par Andrew Stockdale, le style du trio est un subtil mélange entre Black Sabbath, Led Zeppelin ou encore Deep Purple. Premier EP en 2004, premier album éponyme très attendu un an plus tard. Avec Wolfmother, produit par Dave Sardy (producteur d’Oasis, Marylin Manson, Red Hot Chili Peppers, rien que ça !), le groupe buzze, séduit les médias du genre et trouve son public. Le magazine Rolling Stone les classe même dans le « Top 10 des groupes à voir » en 2006.

Le sixième opus de Wolfmother baptisé Rock out, parait en 2021 dans les bacs. Un album façonné durant la pandémie, qui a été un véritable voyage cathartique pour Stockdale, l’aidant à traverser cette période que tout le monde a connu. En tout cas, on va passer un grand moment en 4 juillet à Toulouse !

Réservations : lebikini.com