PELLÉAS ET MÉLISANDE de Claude Debussy en mai à Toulouse

L’Opéra National du Capitol propose de découvrir PELLÉAS ET MÉLISANDE de Claude Debussy du 17 au 26 mai.

Avec Pelléas et Mélisande, Debussy compose un chef-d’œuvre absolu, qui marquera, à l’instar de Tristan et Isolde, tout le XXe siècle. Sous la baguette de Leo Hussain, grand spécialiste de musique française, cette production d’Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, mettra en scène une équipe de chanteurs exceptionnels, dont Marc Mauillon, l’un des meilleurs Pelléas de notre temps, et la magnifique Victoire Bunel, très attendue sur la scène du Capitole dans le rôle mythique de Mélisande.

Infos et réservations :

opera.toulouse.fr