Daniel Avery & Miley Serious dans le club au Bikini 

Depuis une dizaine d’années déjà, le producteur et DJ anglais Daniel Avery a développé un style brut, mêlant techno et ambient.

Tandis que les morceaux de son premier album, “Drone Logic”, paru en 2013, continuent de résonner dans les clubs du monde entier, ses albums suivants, “Song For Alpha”et “Love + Light”, lui ont permis de se hisser au rang des artistes les plus influents et originaux de la scène électronique contemporaine. En 2020, il collabore avec Alessandro Cortini de Nine Inch Nails pour “Illusion of Time”, fusion entre ambient/drone et rythmiques techno.

Il sera de retour au Bikini pour un dj set qui s’annonce électrique, accompagné par la dj française Miley Serious, connue notamment pour ses sets percussifs et puissants.

Bloquez la date du 15 juin, il va faire chaud dans le club ! Réservations : www.lebikini.com