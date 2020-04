Coronavirus : Pas de Fête de la Musique et de concert du 14 juillet cette année à Toulouse

Les deux rendez-vous de l’étés, proposé par la ville de Toulouse, la fête de la Musique et le concert du 14 juillet à la Prairie des Filtres sont annulés.

En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales-soit ne pas maintenir d’événements réunissant un large public avant mi juillet-, les concerts organisés à l’occasion de la Fête de la musique et du 14 juillet sont annulés. Ces grands rassemblements festifs dans les rues, les jardins et sur les places ne pourront se tenir.

Depuis quelques années, le concert du 14 juillet organisé par NRJ réunissait un joli monde comme l’an dernier avec Gims, BigFlo & Oli, Angele, Jain ou encore Vitaa & Slimane. 300 000 personnes étaient au rendez-vous.

Face à cette crise, des mesures d’ordre économique ont été prises, concernant le versement des 9M€ de subventions prévues en 2020 ou la prise en charge des contrats en cas de reports ou d’annulations, sous condition du paiement des artistes impliqués.