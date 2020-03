Coronavirus : Mise à jour des consignes à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comme chaque jour, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, annonce les nouveaux dispositifs mis en place dans la ville rose pour lutter contre la propagation du Coronavirus COVID 19.



– Par décision commune de Tisséo et des présidents du Sicoval, Muretain Agglo et SITPRT, les transports publics de Tisséo restent en fonctionnement et seront gratuits à compter de ce vendredi 20 mars, pour faciliter les déplacements des personnels contraints de poursuivre leur activité professionnelle, indispensable à la vie collectivité, sur tout le territoire couvert par Tisséo.

– Les cérémonies funéraires restent autorisées. Mais, même si cela est particulièrement difficile, ces cérémonies ne peuvent se tenir qu’en présence de la famille immédiate du défunt et en respectant les distances sanitaires.

– Les cimetières ne seront ouverts qu’aux convois funéraires. Les visites habituelles ne seront plus possibles mais les agents restent mobilisés pour entretenir avec attention nos cimetières.

– La police municipale sera désormais déployée, dans le respect des consignes données par le ministre de l’Intérieur, sur les grands espaces publics, les marchés de plein vent et couverts, pour rappeler les gestes barrières contre la contamination.