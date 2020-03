Partager Facebook

L’Equipe adapte son prix et lance une nouvelle offre numérique à 0.99 euro par mois.

Alors que les compétitions sportives sont reportées ou annulées et les Français confinés en raison de la pandémie de Covid-19, L’Équipe s’est donné pour mission de continuer à informer ses lecteurs et raconter des histoires de sport. Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à ses contenus, L’Équipe adapte son offre commerciale.

Ainsi dès le lundi 23 mars, le journal L’Équipe sera vendu 1 euro en kiosque, au lieu de 1.80 euro habituellement. Et, dès à présent, L’Équipe propose une nouvelle offre numérique à 0.99 euro par mois pendant 6 mois, avec un accès à l’intégralité des contenus.

Plus d’infos : www.lequipe.fr