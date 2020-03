Pour occuper les enfants, la blogueuse Morganours propose « Coronaminus Kid »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En cette période de confinement, on ne cesse de chercher des idées pour occuper les enfants. La blogueuse toulousaine Morgane Jacqmin, alias Morganours sur instagram, propose un compte Insta « Coronaminus Kid » avec Deborah du studio ADC ( @adc_deborah)

Ce compte instagram propose chaque jour des idées pour occuper des enfants que ce soit des Do it yourself ou encore des recettes. En plus, les deux copines proposent de relayer vos idées d’occupation. Une bible pour trouver des idées. Déjà 17 milles personnes sont abonnés au compte Coronaminus Kid.

Le lien : https://www.instagram.com/coronaminus_kid/?hl=fr