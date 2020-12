Concours : Gagnez des produits Baron de Rouquette-Buisson !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour les fêtes de fin d’année, Toulouseblog vous offre des produits de l’entreprise familiale et artisanale Baron de Rouquette-Buisson !



A l’approche des fêtes, le Baron de Rouquette-Buisson, situé à 45 km à l’est de Toulouse à St Félix Lauragais, propose une belle gamme de produit pour mettre sous le sapin mais surtout sur vos tables et dans vos assiettes. Toulouseblog a décidé de vous offrir quelques produits de la marque pour célébrer les fêtes.









Une entreprise familiale et artisanale



La conserverie Baron de Roquette-Buisson est une entreprise familiale et artisanale créée en 1989 par le Baron Louis-Charles de Roquette-Buisson en lien avec des producteurs locaux, tout aussi porteur des valeurs traditionnelles transmises depuis maintes générations. Depuis 2014 la seconde génération de conserveur incarnée par James a pris le relais pour à son tour perpétuer cette tradition et continuer de porter l’étendard de la gastronomie du Lauragais.

Situé à 45 km à l’est de Toulouse à St Félix Lauragais, Baron de Roquette-Buisson travaille en lien direct avec les mêmes producteurs depuis 30 ans ; à côté de Monteaux les Créneaux dans le Gers pour les canards, à Sorèze aux pieds de la montagne Noir pour le porc, Castelnaudary pour les haricots du Cassoulet…

Cette proximité leurs permet de veiller au grain et de garantir une qualité authentique de leurs matières premières pour faire des recettes et des produits raffinés et traditionnels : Foie-gras, Cassoulets, Terrines de Canard, Rillettes, Févoulet, Saucisses confites, Canard confit et compagnie attendes d’être avec vous et vos amis.

Où trouver la marque ?

Liste des lieux (en plus de la boutique à St Félix Lauragais) où vous retrouverez les produits de Baron de Rouquette-Buisson :

Le Semalou – Castanet

Masembea – Toulouse St Aubin

Ferme Atitude – Toulouse, Rue Astorg et St Cyprien

La Chère à deux Becs – Toulouse Basso Cambo

Domaine le Cellier

Midica

V&B – Compans Caffarelli

Drive Tout nu – Cornebarieu et Balma

One Two Fruit – Quint Fonsegrive

La Boîte aux Galettes – Auzielle

Le Comptoir d’Isatis – Village des Marques de Nailloux

Maison de la Haute-Garonne – Aire de Port Lauragais

Geneste Primeur – Blagnac

Origin’elle – Blagnac

Cellier de Loma – Venerque

Plus d’infos sur

https://www.facebook.com/Baron-de-Roquette-Buisson-303468939790737

https://www.instagram.com/baron_de_roquette/?hl=fr