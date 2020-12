Toulouse. Des abonnements communs entre le cinéma ABC et l’American Cosmograph

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les cinéma ABC et American Cosmograph de Toulouse s’allient pour un abonnement commun !

En attendant de savoir si les salles pourront rouvrir le 15 décembre prochain, ou plus tard comme évoquer dans plusieurs médias, deux cinémas toulousains s’associent pour le meilleur. Le cinéma ABC et l’American Cosmograph propose des abonnements communs aux deux cinémas, sous forme de carnets de 10 places à 55€, valables jusqu’au 30 juin 2021.

Une idée de cadeau de noël mais aussi un geste de soutien pour les salles de cinéma. « C’est pourquoi, après une année difficile, nous nous réjouissons de la réouverture des cinémas le 15 décembre, juste avant les fêtes de fin d’année. Nous avons décidé de permettre à nos spectatrices et spectateurs de profiter de toute la diversité de nos programmations avec un seul et même abonnement. Dans cette période troublée, nous leur proposons ainsi de soutenir nos salles tout en aiguisant leur curiosité, et nous souhaitons leur faciliter le plaisir de la découverte – sur grand écran, évidemment ! » explique le communiqué.

Un partenariat logique. « Nos cinémas, l’ABC et l’American Cosmograph, défendent tout au long de l’année une programmation art et essai exigeante et indépendante » annonce le communiqué commun des deux cinémas. Les toulousains aiment ces deux endroits très complémentaires depuis des années. Et dans une période difficile, la complémentarité prime sur la concurrence. « Les propositions de cinéma de qualité sont nombreuses : nous voulons ainsi – comme nousle faisons tout au long de l’année – jouer le jeu de la complémentarité plutôt que de la concurrence.Nous le savons, nos spectatrices et spectateurs aiment circuler d’une salle à l’autre au gré de leurs envies et de nos choix de programmation : nous souhaitons ainsi leur permettre de le faire avec le même abonnement » analysent les deux cinémas.

En tout cas, profitez de cette édition limitée d’un abonnement commun ABC / American Cosmograph, valable dans les deux salles à toutes les séances. Ces carnets d’abonnement de 10 places – non nominatives et valables jusqu’au 30 juin 2021 – seront en vente à la caisse de l’ABC et du Cosmo dès leur réouverture le 15 décembre, au tarif de 55€.

> www.abc-toulouse.fr

> https://www.american-cosmograph.fr/