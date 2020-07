Concert en plein air de Synapson au Poney Club Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi 29 juillet, Synapson offrira un DJ Set au Poney Club de Toulouse, la guinguette de l’Hippodrome de la Cépière.

Après plusieurs lives la semaine prochaine, comme la présence de Tonajha, Cut Killer ou encore The Dualz, le Poney Club de Toulouse propose une nouvelle série de live sous le soleil et la chaleur toulousaine. Mercredi, c’est le groupe Synapson qui assurera le son dans la nouvelle guinguette de la ville rose.

Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu sur 5000m² à ciel ouvert. Sans oublier de la musique !

A noter aussi, que jeudi, DJ Bens qui prendra place au Poney club avant Teki Latex (ex-TTC) le vendredi dès 17h.

Les réservations sont fortement conseillées car, en période de COVID 19, les places sont limitées.

Plus d’infos et réservations : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse

