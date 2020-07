Une recrue XXL pour le Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le solide et expérimenté pilier, Mitch GARBUTT, double vainqueur de Super League, s’est engagé avec le Toulouse Olympique pour les 2 prochaines saisons.

Après des débuts en NRL (championnat australien) avec le Melbourne Storm, puis un passage par Brisbane, Mitch signe pour Leeds en 2015. Il y restera 4 saisons, disputera 84 matchs et remportera trois trophées majeurs : 2 titres de Champion de Super League à Old Trafford (2015 et 2017) et une Challenge Cup (Coupe d’Angleterre) à Wembley (2015). En 2019, il rejoint Hull KR et joue 22 rencontres pour 5 essais.

A la recherche d’un dernier challenge dans sa carrière sportive, ce gaillard de 1,91m pour 113kgs va apporter toute sa puissance, sa technique et son expérience du haut niveau et de la gagne au groupe Olympien.

Ami d’enfance de Johno FORD, Mitch ne devrait pas avoir de souci à s’intégrer dans sa nouvelle équipe, et avec sa famille, ils ont hâte de rejoindre la Ville Rose.