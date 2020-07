Guinguette : Ouverture du Poney Club de Toulouse

Partager Facebook

Ce samedi 11 juillet, le Poney Club de Toulouse ouvre ses portes à l’Hippodrome de Toulouse dès 17h.

C’est une grande guinguette à ciel ouvert sur 5000m2 qui s’ouvre ce samedi à Toulouse. Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu. Sans oublier de la musique !

Le lieu proposera plusieurs grands rendez-vous durant l’été lors de ses ouvertures les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Le 13 juillet, veille de jour férié, soirée Hippie Ho, Hippie Yeh et le 17 juillet, MIND SOUND VECTOR investit LE PONEY CLUB ( Hippodrome de Toulouse ) pour 3 OPEN AIR dont Tini Gessler, Alex Cara, Hajar et Vincent R.

Grand Opening ce samedi

C’est Alan Braxe qui s’occupera d’animer musicalement la soirée d’ouverture ce samedi 11 juillet en compagnie de Viga et Bovalon. Pour cette ouverture, de quoi boire, manger, danser, chiller, rigoler et s’amuser sur les 5000m2 de plein air avec des foodturcks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu.

Le Poney Club de Toulouse vous accueille donc du 11 juillet au 12 septembre à l’hippodrome d e Toulouse. Les réservations sont fortement conseillées car, en période de COVID 19, les places sont limitées.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse