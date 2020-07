Culture : Toulouse renforce sa programmation estivale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Mairie de Toulouse propose de découvrir les « Instatanés » du 3 au 31 août.

Afin d’encourager la reprise de la vie culturelle et artistique toulousaine et de soutenir les équipes artistiques du territoire, la Mairie de Toulouse lance le 3 août une programmation d’ « Instantanés » : de petites formes artistiques dans différents quartiers de la ville.

Elles ont pour objectif de favoriser la rencontre des publics avec des œuvres de qualité, de formes et d’esthétiques diverses, dans l’espace public. L’occasion aussi pour les Toulousains de redécouvrir leur ville sous un autre jour et de contribuer à son attractivité.

La programmation artistique a été enrichie par les propositions formulées par de nombreux opérateurs culturels du territoire de Toulouse : APOIRC – Regarts – Contre-Courant – Klakson – Cricao – Collectif Freddy Morezon – RAVIV – CDCN – La Grainerie et l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque Toulouse-Occitanie (ESAC-TO) – Topophone – Primary – ARPA – Théâtre Sorano – Théâtre du Grand Rond – Théâtre Jules Julien – Cave Poésie – Théâtre le Fil à plomb – et L’Usine.

Par ailleurs, l’ensemble des équipements culturels de la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole proposent durant l’été de nombreux rendez-vous et des animations, notamment pour les jeunes et les familles, gratuitement ou à des tarifs très étudiés, pour passer un été ludique et festif à Toulouse.

Ces animations estivales viennent compléter l’action de Toulouse Métropole qui, dans le cadre de son plan de relance pour l’emploi, soutient la filière touristique et accompagne les industries culturelles et créatives, essentielles au dynamisme et à l’image du territoire.

Où ?

Du 3 au 7 août au Jardin du Grand-Rond

Du 10 au 14 août, Place Saint-Sernin

Du 17 au 21 août au Jardin des Plantes

Du 24 au 28 août, Port de la Daurade

Le 31 août, à la sortie de la station de métro Argoulets