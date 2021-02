Cité de l’Espace Toulouse : Un podcast sur l’aventure martienne !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cité de l’Espace à Toulouse vous propose de découvrir un podcast depuis le 11 février sur France Info autour de l’aventure et la course martienne : « Mars, la nouvelle Odyssée ».

À l’occasion de l’arrivée du robot Perseverance sur Mars, franceinfo s’associe à la Cité de l’espace et lance le podcast « Mars, la nouvelle odyssée » depuis le 11 février. 7 épisodes de 20 minutes avec Olivier Emond, journaliste à franceinfo et des invités de prestiges, experts de tous horizons, pour comprendre et analyser les objectifs et les recherches du robot mais aussi pour s’interroger sur cette lointaine voisine. Que sait-on réellement de Mars ? A-t-elle été habitée ? Pourra-t-on y voyager un jour ?

Pour tout savoir sur les épisodes : https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/podcasts-mars-la-nouvelle-odysee/