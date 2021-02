Halle de la Machine Toulouse : Rideau baissé mais manège ouvert !

Partager Facebook

La Halle de La Machine gardera son rideau fermé et n’ouvrira pas ses portes en février. Par contre, le Manège Carré Sénart est ouvert pendant les vacances de février.

Le Lever de Rideau à la Halle de la Machine Toulouse était prévu pour les

vacances de février. Les organisateurs avaient préparé un programme à la hauteur de notre joie d’une réouverture, avec un florilège de surprises et de nouveautés. Mais une fois encore, la déception est au rendez-vous. Dans un communiqué, la Halle de la Machine a expliqué sa frustration : » Nous sommes désolés, médusés. Nous sommes interdits. Les théâtres, les musées, les cinémas, les cirques sont des foyers mais ils ne sont en rien infectieux. Ce sont des maisons où l’on se réchauffe l’âme et l’esprit. Nous sommes déçus, mais surtout tristes, d’une vie frappée d’immobilisme, privée d’espaces de rencontres, de pensées et de libertés. »

Même si la Ministre de la culture prépare la réouverture des musées, les prochaines semaines, la Halle de la Machine sera encore fermée.

Mais, on pourra toujours profiter du Manège Carré Sénart ouvert pendant les vacances de février.Venez embarquer sur les buffles, les poissons volants ou les insectes géants de cet étonnant manège carré imaginé par François Delaroziere.

Manège Carré Senart :

Ouvert tous les jours du samedi 13 au dimanche 28 février

de 10 h à 17 h 30

Pause quotidienne de 13 h à 14 h et fermeture le lundi 22/02