CirkVOST, Chaplin, Camille Chamoux, Gospel…Que faire pour cette semaine à Toulouse ?

Pour débuter l’année 2022, Toulouse Blog a débuté quelques spectacles, concerts et événements pour passer une belle première semaine de janvier !

Camille Chamoux pour deux soirs à l’Aria

La comédienne Camille Chamoux présentera son spectacle « Le temps de vivre » à l’Aria de Cornebarrieu les 4 et 5 janvier 2022.

> https://www.toulouseblog.fr/en-janvier-camille-chamoux-en-spectacle-pres-de-toulouse/

Chaplin à l’honneur de la Cinémathèque de Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour du cinéaste et acteur Charlie Chaplin du 4 janvier au 16 février 2022.

> https://www.toulouseblog.fr/hommage-a-charlie-chaplin-en-janvier-a-toulouse/

Un fil à la Patte à la Salle Nougaro les 7 et 8 janvier

Le fil, c’est Lucette, la diva… la patte, c’est celle de Fernand, le charmant noceur. Ils s’adorent mais Fernand doit rompre car il va signer, l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane, jolie jeune fille et jolie dot. Entre eux, il va donc y avoir… des noeuds : un clerc de notaire grivois, un général espagnol hystérique et possessif, un homme du monde à l’haleine peu fraîche, une vieille fille vierge et gloutonne, une duchesse de petite vertu, une jeune première quelque peu obsédée, deux ou trois pique-assiettes et quelques valets agités…

> www.sallenougaro.com

Florent Peyre au Casino Barrière le 6 janvier

Le début de l’année se fera avec le nouveau spectacle de Florent Peyre le 6 janvier 2022 au Casino Barrière Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/florent-peyre-pour-debuter-lannee-a-toulouse/

Le Cirkvost à la Grainerie

Du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier à la Grainerie près de Toulouse, place au chapiteau du CirkVost pour dix-sept représentations de « Hurt me tender » , un spectacle de haute voltige aérienne, énergique et vivant à voir en famille.

> https://www.toulouseblog.fr/le-cirkvost-presente-son-spectacle-a-la-grainerie-pres-de-toulouse/

Florent Marchet les 6 et 7 janvier au Bijou

Florent Marchet fait partie de ces artistes auteurs de chansons et de romans, compositeurs et interprètes aux carrières flamboyantes.

> https://www.le-bijou.net/

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/

Gospel pour 100 voix au Zénith de Toulouse

Alors que le Premier Ministre a annoncé des jauges dans les salles pour les trois prochaines semaines, le concert Gospel pour 100 voix est maintenu le 8 janvier 2022 au Zénith de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/gospel-pour-100-voix-maintenu-au-zenith-de-toulouse/