40 ans du Bikini : Soirée Electro-Pop avec Bagarre, Lewis Ofman et Boston Bun

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour la troisième soirée des 40 ans du Bikini, l’Electro-Pop est à l’honneur ce samedi soir avec un joli line up : Bagarre, Lewis Ofman , Krystal Klear, Chien Méchant, Rallye, Mangabey, Sophonic et Boston Bun.

On embarque le samedi soir pour près de 12h de musique, mettant en avant la nouvelle scène pop et électronique. Première partie de soirée, c’est le Live qui sera à l’honneur avec notamment Bagarre et Lewis Ofman, puis place aux djs avec un line-up qui fera danser les plus indécis avec Krystal Klear, Chien Méchant, Rallye, Mangabey et Sophonic. Un vrai marathon !

Le retour de Bagarre au Bikini

Pour BAGARRE, la fête est combative, on s’y mélange, on y est libre d’être qui on veut, comme on veut. Musicalement, les cinq membres restent fidèles à leur amour pour le chaos des musiques d’internet, des musiques qui font danser les corps et vibrer les subs, on passe du rap à la baile funk en se permettant des détours par du «happycore» avec des textes où l’on crie toujours l’amour et la douleur du temps présent.

La révélation Lewis Ofman

Du tubesque “ »Attitude” au single « Boom Boom”, soyez les bienvenus dans le club de Lewis OfMan. Les morceaux qui s’y jouent sont comme des poèmes nocturnes, réunis dans un tout premier album, le bien nommé Sonic Poems. Depuis ses premières compositions réalisées à 11 ans sur Garageband jusqu’à Dancy Party en passant par Yo Bene, Lewis OfMan a toujours fait la part belle à la musique de fête.

L’efficace Boston Bun

En une petite dizaine d’années, Boston Bun, aka Thibaud Noyer, s’est imposé comme un des producteurs et DJs les plus brillants de la French Touch 2.0, cultivant un son qui lui est propre – house, vocal, dansant et flirtant avec le disco – dont l’efficacité et l’hédonisme sur les dancefloors, n’est plus à prouver.

Infos et réservations : lebikini.com