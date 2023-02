Championship: Le Toulouse Olympique écrase York

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour son troisième match de la saison, et son deuxième à domicile, le Toulouse Olympique enchaine d’une belle manière face à York avec une victoire 36-0.

La première mi-temps commence de manière idéale, les hommes de Sylvain HOULES marquent 2 fois en 10 minutes. Guy ARMITAGE inscrit un doublé et permet au TO de mener 10-0 à la 10e minute. Après ce temps fort, le jeu s’équilibre et ce sont les jaunes et noirs qui poussent pour recoller au score. Pendant un quart d’heure les Olympiens repoussent brillamment les offensives anglaises. Ce travail défensif est récompensé avant la pause, Guy ARMITAGE inscrit un triplé et creuse l’écart au panneau d’affichage. Score à la pause, 18-0 pour le TO.

La seconde mi-temps débute, elle aussi, fort pour le TO XIII car les bleus & blancs marquent dès la 45e minute. Reubenn RENNIE inscrit un essai après un bel enchainement de crochets. Les Toulousains maitriseront leur sujet de bout en bout, et vont accélérer en fin de rencontre. Dans le dernier quart d’heure Olly ASHALL-BOTT et Mathieu JUSSAUME scorent, ainsi que Guy ARMITAGE qui inscrit là son 4e essai de la soirée, une belle performance pour l’ailier Anglais.

Le score ne bougera plus, 36-0 pour le Toulouse Olympique qui réalise la passe de 3 mais surtout, enregistre un second « clean sheet » (0 point encaissé) consécutif ! Une belle performance pour terminer ce mois de février à domicile. Prochaine échéance, samedi prochain avec un déplacement à Bradford pour la 4e journée. Concernant le prochain rendez-vous à Ernest Wallon cela sera le 4 mars prochain à 18h pour la réception de Whitehaven.