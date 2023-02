Tour des Stades : Les résultats du Week-end des clubs de Toulouse

Partager Facebook

Mauvais week-end pour les clubs de Toulouse. Si le TO XIII et le FENIX Toulouse se sont imposés, ce n’est pas le cas pour le reste des participants. Le Stade Toulousain, Colomiers, le TMB, les Spacer’s, le TBC ou encore le TBHC ont perdu leur rencontre respective.





Championship: Le Toulouse Olympique écrase York

Pour son troisième match de la saison, et son deuxième à domicile, le Toulouse Olympique enchaine d’une belle manière face à York avec une victoire 36-0.

Top 14 : Toulouse coince à Toulon

Samedi soir au Vélodrome de Marseille, le RC Toulon s’est offert le Stade Toulousain dans un match âpre (17-6). Les toulonnais ont résisté une mi temps à 14 contre 15 face à une équipe de Toulouse déboussolée et incapable de venir à bout du RCT. Toulouse reste quand même leader de Top 14.

Hand : Le FENIX Toulouse domine Aix

Pour son retour au Palais des Sports, le FENIX Toulouse s’est montré solide face à Aix. Une semaine après sa défaite face à Montpellier, les toulousains ont renoué avec la victoire grace à un excellent Téodor Paul (15 arrêts). Ce ne fut pas une partie de plaisir pour autant. Aix s’accroche mais une dernière accélération de Toulouse dans le money-time offre un nouveau succès à domicile. Grâce à ce succès sur une équipe en course pour l’Europe, Toulouse prend la 5e place au classement avant de recevoir Limoges le 3 mars.

Pro D2 : Colomiers se rate face à Grenoble (34-20)

Dans le duel de haut de tableau de la 21e journée, Colomiers a subi face à une belle équipe de Grenoble autrice de 5 essais et se relance pour la course aux demi-finales. Si Grenoble n’est plus qu’à 5 points du second, Colomiers bloque à la 6e place avant la réception d’Agen.

Basket féminin : Courte défaite pour les toulousaines

Le TMB jouait un match important face à Landerneau. Malheureusement, l’issu du match ne leur est pas favorable. Dans un match tendu, les pionnières ont couru au score avec l’opportunité d’égaliser mais la défense bretonne a tenu bon, et malgré une évaluation globale supérieure de 2 points, les Toulousaines s’inclinent de 2 points au tableau de marque final. Les bretonnes échouent toutefois dans l’objectif des playdowns pour récupérer le point average sur le TMB qui s’était imposé de 16 unités au match aller.

Basket : Toulouse chute face à l’AS Loon Plage (73-63)

Fin de série pour les toulousains. Toulouse chute face à une belle équipe de AS Loon Plage et les conséquences sont là. Ce match marquait la fin de la première phase et le TBC manque d’une marche la qualification directe pour les playoffs. Une sixième place place de la poule qui n’enlève rien à la remarquable saison des hommes de Stéphane Dao et leur exemplaire capitaine Victor MOPSUS. Less Rouges et Jaunes auront l’occasion de rejoindre ces playoffs en fonction de leurs performances en phase 2 qui démarre le 10 mars après une trêve internationale.

Volley : Les Spacer’s Toulouse chute en terres parisiennes

Pour le compte de la 21e journée de Ligue A, Toulouse a connu un nouveau revers loin de ses terres. A Paris, les toulousains ratent leur entame et leur fin de match pour espérer l’emporter. Au final, défaite 3 set à 1 (25/19 25/21 23/25 25/13).

Hockey : Nouvelle défaite pour le TBHC

Les Bélougas ont connu une nouvelle défaite face au Grizzlys de Vaujany (5-4). Les toulousains ont tout donné pour accrocher ce succès mais cela n’a pas suffi. Il reste un match au TBHC pour renverser la vapeur le 25 février avec la réception des Titans de Colmar.