Cette semaine au Grand Rond de Toulouse !

Le Théâtre du Grand Rond de Toulouse propose de découvrir cette semaine le clown Christine dans le spectacle Quarantaines.

Dans la série des clowns dérangées qui dérangent, du 11 au 20 janvier, la compagnie Association Des Clous vous présente Christine ! La clown de Véronique Tuaillon pose ses valises sur notre plateau avec son nouveau spectacle Quarantaines. Et si vous avez raté le précédent, More Aura , le théatre propose, en lancement de cette série, une (seule et unique) séance de rattrapage le 11 janvier.

Christine a des jambes de 2 mètres de long, un nez de clown et des dents pourries. Parfois on dit d’elle qu’elle est trash mais c’est la vie qui est trash. En attendant, elle arrive à nous émouvoir et à nous faire rire en même temps, sur des sujets pas vraiment faciles. Elle aime les gens et les gens l’aiment. Dans Quarantaines, on la retrouve seule comme si elle était la dernière représentante de l’humanité sur cette terre. Privée de compagnie, coupée d’un monde extérieur hostile, elle invente des personnages à qui elle se confie. En racontant leur vie, elle nous parle de nous, de l’intime, de nos solitudes. Elle nous parle de l’humanité. Ça secoue, mais Christine est là pour nous tenir la main.

Du côté des apéro-spectacles, du 11 au 13 janvier , découvrez Nuées Sauvages. Ce duo de souffle et de tempo est une envolée poétique vers nos paysages intérieurs, vers des étendues de sons et de vagues improvisées, inspirée par les couleurs latines et méditerranéennes.

Infos et réservations : https://www.grand-rond.org/