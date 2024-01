Le spectacle Disney sur Glace débarque à Toulouse

Partager Facebook

Pour casser un peu la reprise après les vacances, le Zénith accueille le spectacle « Crois en tes rêves ». Un nouveau Disney sur Glace à découvrir les 9 et 10 janvier pour trois représentations ! Rejoignez Vaïana dans son voyage pour croire en elle. Célébrez la passion de Miguel pour la musique. Laissez-vous inspirer par les princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Belle et Ariel Et découvrez le pouvoir de l’amour avec Anna et Elsa ! Tel est le programme pour les trois dates toulousaines.

Disney sur Glace

Mardi 9 janvier à 19h30

Mercredi 10 janvier à 14h et 17h30

Zénith Toulouse Métropole

Plus d’infos : www.zenith-toulousemetropole.com