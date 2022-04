En images : Succès pour Long Ma à Toulouse

Partager Facebook

Samedi 16 et dimanche 17 avril, le dragon Long Ma s’est éveillé sur la piste des géants à Toulouse avec une belle affluence entre 70 000 et 110 000 personnes, d’après la Dépêche.

C’était l’événement à voir ce weekend pour les toulousains. Le dragon Long Ma s’est éveillé dans un spectacle incroyable samedi et dimanche. Entre 70 000 et 110 000 personnes ont pu voir le jeu entre ce dernier et l’araignée sous les yeux d’Astérion le Minotaure. Créé par François Delaroziere et la Compagnie La Machine, le Cheval-Dragon Long Ma a fait sa première apparition à Pékin en 2014 dans le cadre du 50e anniversaire des relations France-Chine. Long Ma est une créature chimérique, elle observe les hommes et veille sur eux.

Son nom complet Long Ma Jing Shen signifie « L’esprit du cheval dragon ». Constituée de bois et d’acier, elle mesure 12 mètres de haut, 5 mètres de large et 45 tonnes.

Le public présent a réalisé de belles images de ce spectacle :