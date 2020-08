Ce jeudi, un film sur la Patrouille de France en plein air à Toulouse !

Partager Facebook

Le jeudi 27 aout dès 20h, l’Envol des Pionniers de Toulouse propose de découvrir en plein air le film de la Patrouille de France après les succès de deux nocturnes les 4 et 11 août dernier.

Dès 20h00, le site historique de l’aéropostale propose aux visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir ses 800m2 d’expositions permanente et temporaire et d’assister à une projection en plein air du film documentaire « Patrouille de France ». De nombreuses médiations et animations viendront ponctuer cette soirée du 27 aout.

Dès 20h, le public est invité à revivre l’aventure de l’aéropostale. Fondé sur les lieux même où s’est inscrite l’histoire de l’aéropostale L’Envol des Pionniers raconte la naissance d’une belle histoire d’amour : celle de Toulouse et des avions. Par le biais de son exposition permanente, les visiteurs retracent l’aventure humaine extraordinaire des pionniers de l’aviation civile.

À 21h30, le public est invité à s’installer sur les transats installés à L’Envol des Pionniers pour participer à la projection en plein air du film « Patrouille de France » d’Eric Magnan avec Michel Drucker. Les deux séances seront présentées par Christian Velluz, ancien pilote (1988), ex leader de la Patrouille de France de 1987 à 1989 et ancien directeur de la Patrouille de France de 1996 à 1998. Au programme : des images à couper le souffle et une plongée dans l’univers fascinant de la patrouille de France.

Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront se restaurer avec la présence d’un foodtruck.

Achat des billets en ligne sur www.lenvol-des-pionniers.com

Lieu de l'événement Facebook :https://www.facebook.com/events/942137879612224/